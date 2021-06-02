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Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2021 ore 12:30

di - 02 Giugno 2021 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
    ANCORA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    AGGIORNAMENTO SULL A1 ROMA FIRENZE
    CI SONO CODE PER LAVORI TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI FIRENZE
    SEMPRE CODE MA PER UN INCIDENTE
    SULLA PONTINA ALTEZZA SPINACETO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO
    E SULLA ROMA FIUMICINO IN COMPLANARE ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE DI OSTIA
    SI RALLENTA
    SULL APONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA
    IN USCITA DALLA CAPITALE
    SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE
    SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS
    ALTEZZA L’INCROCIO CON VIA DELLA GIUSTINIANA
    E PROSEGUENDO VERSO VITERBO
    LUNGHE CODE PER CANTIERI ATTIVI A CURA DI ANAS
    TRA LE USCITA DI CESANO E CAMPAGNANO
    IN DIREZIONE DI VITERBO
    SCENDIAMO SULLA LITORANEA AL MOMENTO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
    SCENDENDO SULLA VIA APPIA IN ENTRATA VERSO TERRACINA
    PERMANGONO CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE
    ALTEZZA LOCALITA PONTALTO CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA SUPERSTRADA VELOCE TERRACINA PROSSEDI
    RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI A SABAUDIA
    ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ DELLA ZONA DEL LAGO DI PAOLA FINO AL 6 GIUGNO PER IL VIA
    DEI CAMPIONATI MONDIALI DI CANOTTAGGIO

    DA MARCO CILUFFO ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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