Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
ANCORA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AGGIORNAMENTO SULL A1 ROMA FIRENZE
CI SONO CODE PER LAVORI TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI FIRENZE
SEMPRE CODE MA PER UN INCIDENTE
SULLA PONTINA ALTEZZA SPINACETO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO
E SULLA ROMA FIUMICINO IN COMPLANARE ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE DI OSTIA
SI RALLENTA
SULL APONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA
IN USCITA DALLA CAPITALE
SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE
SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS
ALTEZZA L’INCROCIO CON VIA DELLA GIUSTINIANA
E PROSEGUENDO VERSO VITERBO
LUNGHE CODE PER CANTIERI ATTIVI A CURA DI ANAS
TRA LE USCITA DI CESANO E CAMPAGNANO
IN DIREZIONE DI VITERBO
SCENDIAMO SULLA LITORANEA AL MOMENTO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
SCENDENDO SULLA VIA APPIA IN ENTRATA VERSO TERRACINA
PERMANGONO CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE
ALTEZZA LOCALITA PONTALTO CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA SUPERSTRADA VELOCE TERRACINA PROSSEDI
RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI A SABAUDIA
ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ DELLA ZONA DEL LAGO DI PAOLA FINO AL 6 GIUGNO PER IL VIA
DEI CAMPIONATI MONDIALI DI CANOTTAGGIO
DA MARCO CILUFFO ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral