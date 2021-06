Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO

AGGIORNAMENTO SULL A1 ROMA FIRENZE

CI SONO CODE PER LAVORI TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI FIRENZE

SEMPRE CODE MA PER UN INCIDENTE

SULLA PONTINA ALTEZZA SPINACETO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO

E SULLA ROMA FIUMICINO IN COMPLANARE ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE DI OSTIA

SI RALLENTA

SULL APONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA

IN USCITA DALLA CAPITALE

SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS

ALTEZZA L’INCROCIO CON VIA DELLA GIUSTINIANA

E PROSEGUENDO VERSO VITERBO

LUNGHE CODE PER CANTIERI ATTIVI A CURA DI ANAS

TRA LE USCITA DI CESANO E CAMPAGNANO

IN DIREZIONE DI VITERBO

SCENDIAMO SULLA LITORANEA AL MOMENTO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI

SCENDENDO SULLA VIA APPIA IN ENTRATA VERSO TERRACINA

PERMANGONO CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE

ALTEZZA LOCALITA PONTALTO CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA SUPERSTRADA VELOCE TERRACINA PROSSEDI

RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI A SABAUDIA

ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ DELLA ZONA DEL LAGO DI PAOLA FINO AL 6 GIUGNO PER IL VIA

DEI CAMPIONATI MONDIALI DI CANOTTAGGIO

DA MARCO CILUFFO ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

