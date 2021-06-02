Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2021 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 2 GIUGNO 2021 ORE 17:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON LA PONTINA DOVE PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
CODE SULLA VIA APPIA NEL TRTTO COMPRESO TRA ALBANO E FRATTOCCHIE SEMPRE VERSO ROMA;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA INFERNETTO, SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI, A SABAUDIA, SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA DEL LAGO DI PAOLA, FINO AL 6 GIUGNO, A CAUSA DEI CAMPIONATI MONDIALI DI CANOTTAGGIO.
DA FEDERICO MONTI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral