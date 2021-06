Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2021 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 2 GIUGNO 2021 ORE 17:20 FEDERICO MONTI

APRIAMO CON LA PONTINA DOVE PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;

CODE SULLA VIA APPIA NEL TRTTO COMPRESO TRA ALBANO E FRATTOCCHIE SEMPRE VERSO ROMA;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA INFERNETTO, SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI, A SABAUDIA, SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA DEL LAGO DI PAOLA, FINO AL 6 GIUGNO, A CAUSA DEI CAMPIONATI MONDIALI DI CANOTTAGGIO.

