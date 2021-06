Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 2 GIUGNO 2021 ORE 19:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA;

DISAGI SULL’AUTOSTRADA A24 TRA L’ALLACCIO CON L’A1 E LUNGHEZZA IN DIREZIONE ROMA. SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, RALLENTAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E PORTONACCIO VERSO IL CENTRO;

TRAFFICO BLOCCATO PER UN INCIDENTE OCCORSO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI TRA CEPRANO E FROSINONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE SULLA VIA AURELIA, TRA VIA DELL’ARRONE E MALAGROTTA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;

SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E CASTEL DE’ CEVERI VERSO ROMA;

SULLA PONTINA PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI ANCHE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SU VIA DI PRATICA TRA VIA DI CASTEL ROMANO E VIA ARNO NELLE DUE DIREZIONI;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ATTIVI BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. ATTIVE MODIFICHE AL PERCORSO DELLA LINEA S15, CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE, A SUPPORTO DEGLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO.

