Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 2 GIUGNO 2021 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA;
DISAGI SULL’AUTOSTRADA A24 TRA L’ALLACCIO CON L’A1 E LUNGHEZZA IN DIREZIONE ROMA. SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, RALLENTAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E PORTONACCIO VERSO IL CENTRO;
TRAFFICO BLOCCATO PER UN INCIDENTE OCCORSO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI TRA CEPRANO E FROSINONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE SULLA VIA AURELIA, TRA VIA DELL’ARRONE E MALAGROTTA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E CASTEL DE’ CEVERI VERSO ROMA;
SULLA PONTINA PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI ANCHE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SU VIA DI PRATICA TRA VIA DI CASTEL ROMANO E VIA ARNO NELLE DUE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ATTIVI BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. ATTIVE MODIFICHE AL PERCORSO DELLA LINEA S15, CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE, A SUPPORTO DEGLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, AUGURIAMO BUONA SERATA.
Servizio fornito da Astral