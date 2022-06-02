Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2022 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 2 GIUGNO 2022 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’A1 ROMA NAPOLI DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DAL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD A COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI
SULL’A1 ROMA FIRENZE CODE ALTEZZA DIRAMAZIONE ROMA NORD DIREZIONE FIRENZE
CODE ANCHE SULL’A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO A CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO
SULL’A12 ROMA TARQUINIA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA MACCARESE FREGENE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA LAURENTINA E PIU’AVANTI ALTEZZA A91 ROMA FIUMICINO
CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASSIA E AURELIA
SULL’AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA RACCORDO E CASTEL DI GUIDO E TRA ARANOVA E PALIDORO
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI DA MEZZOCAMMINO A VIA PINDARO VERSO OSTIA
ANCHE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO VERSO LATINA
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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