Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2022 ore 12:30

SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DAL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD A VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI

SULL’A1 ROMA FIRENZE CODE PER 4KM CAUSA LAVORI TRA BIVIO DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO DIREZIONE FIRENZE CON TENDENZA IN AUMENTO

CODE ANCHE SULL’A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO A CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO

SULL’A12 ROMA TARQUINIA CODE TRA MACCARESE FREGENE E CERVETERI LADISPOLI IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA

SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E LAURENTINA

CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA AURELIA

SULL’AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA RACCORDO E CASTEL DI GUIDO E TRA ARANOVA E PALIDORO

SULLA COLOMBO CODE A TRATTI DA MEZZOCAMMINO A VIA PINDARO VERSO OSTIA

ANCHE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO VERSO LATINA

