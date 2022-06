Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2022 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 2 GIUGNO 2022 ORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA

UN SALUTO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

APRIAMO SEGNALANDO CODE PER UN INCIDENTE SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E APPIA

SULLA PONTINA SI sta in coda IN DIREZIONE ROMA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA

SULLA CRISTOFONO COLOMBO CODE A TRATTI DALL’INFERNERTTO A CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE EUR

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA LITORANEA DA LIDO DI CASTEL FUSANO A TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI

CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE ALTEZZA CAMPO DI CARNE DIREZIONE ANZIO

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL, LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA S15 ACILIA-PIRAMIDE.

DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.

Servizio fornito da Astral