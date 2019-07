Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI

INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24;

FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGEZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

TRAFFICO IN AUMENTO INOLTRE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA IN ENTRATA;

PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA SI PROCEDE A RILENTO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E COLLE PRENESTINO SEMPRE VERO IL CENTRO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA RICORDIAMO CHE: DA IERI 1° LUGLIO SONO ENTRATI IN VIGORE GLI ORARI ESTIVI PER LE METROPOLITANE A&B; E PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE ROMA-LIDO E ROMA- CIVITA CASTELLANA VITERBO. PER QUEST’ULTIMA INFORMIAMO CHE ALCUNI TRENI SARANNO, INOLTRE, SOSTITUITI DA BUS.

TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO

DA FEDERICO MONTI È TUTTO

