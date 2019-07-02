Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E A 24 E, PROSEGUENDO, PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA E AURELIA E, AVANTI, TRA A91 E VIA DEL MARE;
SI STA IN CODA SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGEZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
TRAFFICO RALLENTATO POI SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E AVANTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR;
TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA E, PIU’ AVANTI, CODE TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO INTENSO SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI TOR VIANICA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;
PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E COLLE PRENESTINO SEMPRE VERO IL CENTRO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA RICORDIAMO CHE: DA IERI 1° LUGLIO SONO ENTRATI IN VIGORE GLI ORARI ESTIVI PER LE METROPOLITANE A&B; E PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE ROMA-LIDO E ROMA- CIVITA CASTELLANA VITERBO. PER QUEST’ULTIMA INFORMIAMO CHE ALCUNI TRENI SARANNO, INOLTRE, SOSTITUITI DA BUS.
TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral