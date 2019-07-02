Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2019 ORE 09:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO INTENSO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’AUTOSTRADA A1 E A 24 E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E LA ROMA-FIUMICINO, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E AURELIA E, AVANTI, TRA A91 E VIA DEL MARE E, AVANTI ANCORA, TRA CASILINA E TIBURTINA;
PERMANGONO CODE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGEZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E, SEMPRE SULLA A24, RALLENTAMENTI IN SENSO CONTRARIO TRA VIA DI TOR CERVARA E IL GRA IN USCITA;
TRAFFICO INTENSO POI SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR;
PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO INTENSO SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E COLLE PRENESTINO SEMPRE VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO CONGESTIONATO INVECE CON CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN DIREZIONE ROMA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA E, PIU’ AVANTI, TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN DIREZIONE CENTRO;
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, METRO C RALLENTATA NELLA TRATTA S. GIOVANNI-MONTE COMPATRI/PANTANO.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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