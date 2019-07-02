Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E CASSIA E, AVANTI, TRA A91 E VIA DEL MARE;
PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGEZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
TRAFFICO INTENSO POI SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR;
PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
SI RALLENTA POI SULLA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E COLLE PRENESTINO SEMPRE VERSO IL CENTRO.
INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO INVECE CON CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN DIREZIONE ROMA;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral