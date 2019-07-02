Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA SI RALLENTA IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO;
TRAFFICO INTENSO SULLA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E COLLE PRENESTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN DIREZIONE ROMA;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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