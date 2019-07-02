Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E APPIA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA A24 E CASILINA;
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO;
SULLA PRENESTINA SI RALLENTA INVECE TRA VIA PONTE DI NONA E COLLE PRENESTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN DIREZIONE ROMA;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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