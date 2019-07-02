Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 02 LUGLIO 2019 ORE 15:20 ALESSANDRO CECATI
BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E ARDEATINA
SULL’ A24 ROMA TERAMO PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA SCAFA E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA
TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA RICORDIAMO CHE: DA IERI 1° LUGLIO SONO ENTRATI IN VIGORE GLI ORARI ESTIVI PER LE METROPOLITANE A&B; E PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE ROMA-LIDO E ROMA- CIVITA CASTELLANA VITERBO. PER QUEST’ULTIMA INFORMIAMO CHE ALCUNI TRENI SARANNO, INOLTRE, SOSTITUITI DA BUS.
TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO
DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral