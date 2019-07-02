Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 02 LUGLIO 2019 ORE 16:20 ALESSANDRO CECATI
BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA-FIRENZE CODE PER INCIDENTE TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE CREA CODE TRA TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA L’A24 ROMA-TERAMO E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE IN COMPLANARE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN ESTERNA
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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