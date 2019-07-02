Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 02 LUGLIO 2019 ORE 17:20 ALESSANDRO CECATI
BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA-FIRENZE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE CREA CODE TRA TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE CREA TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
RIMANENDO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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