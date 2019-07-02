Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 02 LUGLIO 2019 ORE 18:20 ALESSANDRO CECATI
BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE TRA RIANO E CASTEL NUOVO DI PORTO IN DIREZIONE NORD
INICIDENTE ANCHE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA L’APPIA E LA LAURENTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA
STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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