Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 20:30

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE IN DIREZIONE APRILIA, NEL SENSO OPPOSTO SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA VIA LAURENTINA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA

CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA L’OSTIENSE E L’ARDEATINA, MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA MARINA DI ARDEA E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

