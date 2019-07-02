Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 02 LUGLIO 2019 ORE 20:20 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE IN DIREZIONE APRILIA, NEL SENSO OPPOSTO SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA VIA LAURENTINA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA
CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA L’OSTIENSE E L’ARDEATINA, MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA MARINA DI ARDEA E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA ALESSANDRO CECATI PER OGGI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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