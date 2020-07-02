Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
SUL RACCORDO ANULARE PRIMI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E LAURENTINA
IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NODO A24 ROMA-TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24 CODE DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
SULLA TIBURTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A SETTECAMINI NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASSIA CODE IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LE MASCHERINE E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral