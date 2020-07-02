Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 08.35 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA
DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN ESTERNA, CON CODE TRA LA PRENETINA E ILA A24 ROMA-TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24 SI STA IN FILA DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA CDOVE SI RALLENTA A TRATTI TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO VI INVITIAMO AD INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral