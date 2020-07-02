Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA
DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN ESTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E, PIU’ AVANTI, TRA LA CASILINA E LA A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DA TOGLIIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SPOSTANDOCI SUL LITORNALE INIZIANO I PRIMI RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO VI INVITIAMO AD INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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Servizio fornito da Astral