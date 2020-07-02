Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCENDIO CHE CAUSA FUMO SULLA COMPLANARE DELLA A24 TRA PONTE DI NONA E SETTE CAMINI, PRESTARE ATTENZIONE
PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRMAZIONE
DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DA TOGLIIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA TIBURTINA CODE DAL RACCORDO A SETTECAMINI E Più AVANTI TRA ALBUCCIONE E TIVOLI ANCHE PER INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA
MENTRE SPOSTANDOCI SUL LITORNALE INIZIANO I PRIMI RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO VI INVITIAMO AD INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral