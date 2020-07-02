Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRMAZIONE Più AVANTI CODE DALLA CASSIA BIS A VIA SALARIA
DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE ANCHE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTORNDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA TIBURTINA CODE DAL RACCORDO A SETTECAMINI E Più AVANTI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI ANCHE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E Più A SUD CODE NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO
MENTRE SPOSTANDOCI SUL LITORNALE SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral