Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 10:30

di - 02 Luglio 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
    IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
    IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE
    IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRMAZIONE Più AVANTI CODE DALLA CASSIA BIS A VIA SALARIA
    DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA A24
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CODE ANCHE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTORNDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA TIBURTINA CODE DAL RACCORDO A SETTECAMINI E Più AVANTI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI ANCHE NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E Più A SUD CODE NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO
    MENTRE SPOSTANDOCI SUL LITORNALE SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
    DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO.
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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