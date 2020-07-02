Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCENDETE SULLA A1 ROMA-NAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE
IL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA DIRAMAZIONE ROMA SUD E Più AVANTI CODE DALLA CASSIA BIS A VIA SALARIA
DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA ARDEATINA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA DAL RACCORDO A TOR CARVARA PER INCIDENTE E Più AVANTI TRA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE ANCHE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTORNDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA TIBURTINA CODE DAL RACCORDO A SETTECAMINI E Più AVANTI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI ANCHE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SPOSTANDOCI SUL LITORNALE SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI E SULLA FLACCA TRA GAETA E FORMIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral