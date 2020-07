Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 12.20 FEDRICO DI LERNIA

IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCENDETE SULLA A1 ROMA-NAPOLI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA PRESTARE ATTENZIONE

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR CARVARA IN DIREZIONE RACCORDO

A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE ANCHE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTORNDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI

SULLA TIBURTINA CODE DAL RACCORDO A SETTECAMINI E Più AVANTI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI ANCHE NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SPOSTANDOCI SUL LITORNALE SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI E SULLA FLACCA TRA GAETA E FORMIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

