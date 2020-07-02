Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 12.20 FEDRICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCENDETE SULLA A1 ROMA-NAPOLI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA PRESTARE ATTENZIONE
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR CARVARA IN DIREZIONE RACCORDO
A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE ANCHE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTORNDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA TIBURTINA CODE DAL RACCORDO A SETTECAMINI E Più AVANTI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI ANCHE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SPOSTANDOCI SUL LITORNALE SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI E SULLA FLACCA TRA GAETA E FORMIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral