Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI PER CHI PERCORRE LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE INFATTI CI SONO DUE KM DI CODA TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO NAPOLI. COINVOLTE DUE AUTO SULLA SORPASSO, AL MOMENTO, DUNQUE, SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA.
CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
RALLENTAMENTI POI SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E VILLAGGIO TOGNAZZI, ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral