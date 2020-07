Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RIMOSSO L’INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO NAPOLI; RIAPERTE TUTTE LE CORSIE, IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI TRA COLOMBO E LAURENTINA.

PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO, IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SI VIAGGIA A RILENTO SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

