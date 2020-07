Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 17.05 ARIANNA CAROCCI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

PRUDENZA PER DUE INCIDENTI:

UNO AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 STA PROVOCANDO CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA;

PER UN ALTRO SI STA IN CODA SULLA ROMA FIUMICINO SULLA COMPLANARE CHE IMMETTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO.

ANCORA TRAFFICATA LA LITORANEA, SI RALLENTA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA VILLANOVA E ALBUCCIONE E SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral