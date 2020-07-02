Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 17:15

di - 02 Luglio 2020 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 17.05 ARIANNA CAROCCI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
    PRUDENZA PER DUE INCIDENTI:
    UNO AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 STA PROVOCANDO CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA;
    PER UN ALTRO SI STA IN CODA SULLA ROMA FIUMICINO SULLA COMPLANARE CHE IMMETTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO.
    ANCORA TRAFFICATA LA LITORANEA, SI RALLENTA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
    RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA VILLANOVA E ALBUCCIONE E SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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