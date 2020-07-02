Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTE ORE:
IL PRIMO SUL RACCORDO STA PROVOCANDO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA;
UN SECONDO INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CAUSA RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA;
TERZO INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO, CI SONO CODE SULLA COMPLANARE CHE IMMETTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO.
PER TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E PROSEGUENDO TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE, IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA VERSO LATINA.
SULLA LITORANEA CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral