Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA.
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA.
ANCORA TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
TRASPORTO FERROVIARIO
CIRCOLAZIONE RALLENTATA NEL NODO DI ROMA PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA ROMA TERMINI E ROMA TIBURTINA; I TRENI IN VIAGGIO POTRANNO SUBIRE RITARDI FINO A 20 MINUTI.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral