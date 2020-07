Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI

IN APERTURA IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO.

IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E TUSCOLANA.

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

SULLA PONTINA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

PER TRAFFICO ABBIAMO CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA, MENTRE SULLA LITORANEA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

A CAUSA DI UN INCIDENTE, LA LINEA TRAM 3 È INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE – PIRAMIDE. CONTESTUALMENTE, DEVIATE LE LINEE BUS 118, 75, 51, 85 E 87, CHE AL MOMENTO NON TRANSITANO NEI PRESSI DELLA STAZIONE METRO COLOSSEO.

TRASPORTO FERROVIARIO

CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATA NEL NODO DI ROMA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO TRA ROMA TERMINI E ROMA TIBURTINA; I TRENI IN VIAGGIO POTRANNO SUBIRE RITARDI FINO A 20 MINUTI.

