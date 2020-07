Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI

TRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA.

SULLA PONTINA, PER INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO ANULARE VERSO LA CAPITALE.

SULLA COLOMBO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.

TRAFFICO ANCORA RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, RIPRISTINATA SULL’INTERA TRATTA LA LINEA TRAM 3; LE LINEE BUS 118, 75, 51, 85 E 87 RIPRENDONO IL CONSUETO PERCORSO.

TRASPORTO FERROVIARIO

CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA NEL NODO DI ROMA, RISOLTO IL GUASTO TECNICO TRA ROMA TERMINI E ROMA TIBURTINA.

