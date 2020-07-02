Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA.
SULLA PONTINA, PER INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO ANULARE VERSO LA CAPITALE.
SULLA COLOMBO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
TRAFFICO ANCORA RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, RIPRISTINATA SULL’INTERA TRATTA LA LINEA TRAM 3; LE LINEE BUS 118, 75, 51, 85 E 87 RIPRENDONO IL CONSUETO PERCORSO.
TRASPORTO FERROVIARIO
CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA NEL NODO DI ROMA, RISOLTO IL GUASTO TECNICO TRA ROMA TERMINI E ROMA TIBURTINA.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral