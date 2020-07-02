Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2020 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO, QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA, TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER OGGI DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral