Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2021 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2021 ORE 8.20 FLAVIA DONDOLINI

RIAPERTA LA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DEL NODO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO. IL TRATTO IN DIREZIONE SALARIA ERA STATO CHIUSO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN MATTINATA

PERMANGONO COMUNQUE FORTI RIPERCUSSIONI, CON CODE PER 4 KM, SULLO STESSO TRATTO URBANO A PARTIRE DA TOR CERVARA VERSO IL CENTRO

CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO, ANCHE IN USCITA DA ROMA, DALLO SVINCOLO DI TOR CERVARA AL GRA

E SEMPRE PER IL TRAFFICO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA

E PROPRIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA, INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E APPIA

IN ESTERNA CODE A TRATTI DAGLI SVINCOLI CASILINA FINO ALL’AURELIA

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA, ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA IN DIREZIONE DEL CENTRO, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI

SULL’APPIA SI PROCEDE A RILENTO TRA CIAMPINO E IL GRA IN DIREZIONE ROMA

E SEMPRE IN DIREZIONE ROMA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA

