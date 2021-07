Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2021 ORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI DOVE SONO PRESENTTI LUGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL NODO A1 A24 E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA. TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E E LA PRENESTINA

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE

CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA

CODE A TRATTI SULLA PONTINA DAL RACCORDO AD APRILIA IN DIREZIONE LATINA. MENTRE IN SENSO OPPOSTO ABBIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA SPINACETO AL RACCORDO ANULARE

PER IL TRAFFICO FERRIVIARIO SEGNALIAMO LA LINEA ROMA ANCORA SOSPESA PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA FOLIGNO E FOSSATO DI VICO. LA RIATTIVAZIONE È PREVISTA PER LE 20.30

DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

