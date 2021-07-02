Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 2 LUGLIO 2021 ORE 20:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI DOVE SONO PRESENTTI LUGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL NODO A1 A24 E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI
SEMPRE SULLA A1 IN QUESTO CASO FIRENZE ROMA SEGNALIAMO UN INCENDIO TRA ATTIGLIANO E ORTE, PRESTARE ATTWENZIONE
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA. TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E E LA PRENESTINA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE È GLIUSO IN ENTRATA LO SVINCOLO PER FIORENTINI
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS ALTEZZA RACCORDO DIREZIONE VITERBO
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
CODE A TRATTI SULLA PONTINA DAL RACCORDO AD APRILIA IN DIREZIONE LATINA. MENTRE IN SENSO OPPOSTO ABBIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA SPINACETO AL RACCORDO ANULARE
PER IL TRAFFICO FERRIVIARIO SEGNALIAMO LA LINEA ROMA ANCORA SOSPESA PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA FOLIGNO E FOSSATO DI VICO. LA RIATTIVAZIONE È PREVISTA PER LE 20.30
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, AUGURIAMO BUONA SERATA.
Servizio fornito da Astral