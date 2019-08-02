Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 2 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’ A1 E L’APPIA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SULLA PONTINA, CODE A TRATTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
INFINE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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