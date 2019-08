Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 2 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’ A1 E L’ARDEATINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA COLOMBO E PIU AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA ANCHE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER UN INCIDENTE DELLA TANGENZIALE TRA VIALE ETIOPIA E VIA DELLE VALLI

SULLA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;

INFINE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA

DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.

Servizio fornito da Astral