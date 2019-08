Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 2 AGOSTO 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SULL’A1 ROMA FIRENZE CODE PER INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD DELL’A1 IN DIREZIONE ROMA

ANCHE SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA POMEZIA SUD E VIA NARO DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’ A1 E L’ARDEATINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

INFINE SULLA FLAMINIA CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE ROMA

DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.

