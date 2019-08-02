Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 2 AGOSTO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SULL’A1 ROMA FIRENZE INCIDENTE RISOLTO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD DELL’A1 IN DIREZIONE ROMA. PERMANGONO CODE SEPPUR IN DIMINUZIONE
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE. SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD DELL’A1
INFINE SULLA FLAMINIA CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE ROMA
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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