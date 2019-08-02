Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 2 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 E L’APPIA SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA.
ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA FLAMINIA CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE ROMA
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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