Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

ATTENZIONE SULLA A1 FIRENZE ROMA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA PONZANO E FIANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA;

UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE ROMA;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA: A PARTIRE DAL 4 E FINO AL 13 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA; NELLA TRATTA INTERESSATA IL SERVIZIO SARA’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI; SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

