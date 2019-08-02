Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
DISAGI SULLA A1 FIRENZE ROMA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN CAMION CON CARICO DISPERSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE ROMA; SI E’ CONCLUSO INVECE L’ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA PONZANO E FIANO ROMANO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO; IN ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DA CORSO FRANCIA FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO E PROSEGUENDO TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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