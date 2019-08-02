Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
DISAGI SULLA A1 FIRENZE ROMA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN CAMION CON CARICO DISPERSO IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ CONGESTIONATO TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE ROMA;
PROSEGUENDO SULLA A1 ULTERIORI CODE SI SEGNALANO TRA SAN CESAREO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO L’AUTOSTRADA DEL SOLE, QUI PER IL TRAFFICO INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO; SULLA STESSA ROMA TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN USCITA;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIALE ISACCO NEWTON E IL RACCORDO, E SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO E PROSEGUENDO TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral