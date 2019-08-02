Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DALLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’;
SULLA A24 ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO TRA LA BARRIERA DI ROMA EST E IL BIVIO CON LA A1 MILANO NAPOLI IN DIREZIONE SUD; SULLA STESSA A1 ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA SAN CESAREO E IL BIVIO DI ROMA SUD SEMPRE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E CASILINA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN USCITA;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA, E SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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