Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI STA CREANDO PROBLEMI SULLA PONTINA: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA FINO AD APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA;
E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’: SULLA A24 ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO TRA LA BARRIERA DI ROMA EST E IL BIVIO CON LA A1 IN DIREZIONE SUD; SULLA STESSA A1 ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA SAN CESAREO E IL BIVIO DI ROMA SUD SEMPRE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE; CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA A12, TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI VERSO CIVITAVECCHIA;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA;
NEL QUADRANTE SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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