Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 20:30

IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE;

PERMANGONO DISAGI SULLA PONTINA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RIMOSSO RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA SUD FINO AD APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA;

SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA: A PARTIRE DAL 4 E FINO AL 13 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA; NELLA TRATTA INTERESSATA IL SERVIZIO SARA’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI; SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI.

