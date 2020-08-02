Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2020 ORE 19:20 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
TRAFFICO INTENSO DI RIETRO SULLA A24 ROMA TERAMO TRA LE USCITE VICOVARO MANDELA E TIVOLI VERSO IL RACCORDO
E SI RALLENTA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO IL CENTRO
CODE SULLA ROMA FIUMICINO SULLO SVINCOLO CON IMMISSIONE DEL RACCORDO
DISAGI SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA DI PRATICA E VIA DI TRIGORIA
ANCHE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA PALIDORO SI STA IN CODA VERSO LA CAPITALE
SEMPRE CODE MA SULLA SALARIA TRA BOGO QUINZIO E PASSO CORESE IN DIREZIONE DI FIANO ROMANO
A SUD DALLA CAPITALE C’è TRAFFICO INTENSO SULLA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E LIDO DI CASTEL FUSANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SCENDENDO SULLA REGIONALE FLACCA CODE NELLE DUE NEI COMUNI DI TERRACINA SPERLONGA E CONTINUANDO PIU AVANTI CODE IN ENTRATA NEL CENTRO URBANO DI FORMIA
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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