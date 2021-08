Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2021 ORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI

IN PRIMO PIANO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CRITICA LA SITUAZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER SAN CESAREO; IL TRAFFICO E’ FORTEMENTE CONGESTIONATO DA MONTE PORZIO CATONE. NEL SENSO OPPOSTO CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO.

SULLA LITORANEA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR PATERNO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI.

ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA FLACCA SI PROCEDE A RILENTO TRA GAETA E FORMIA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA ROMA CIVITA VITERBO, PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NELLA STAZIONE DI ACQUA ACETOSA. PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI CANTIERI, FINO A DOMENICA 8 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RIMANE SOSPESA TRA LE STAZIONI DI SAXA RUBRA E FLAMINIO E SOSTITUITA DA BUS RV16. CIRCOLAZIONE REGOLARE TRA SAXA RUBRA E VITERBO.

