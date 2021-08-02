Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2021 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN PRIMO PIANO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, E’ STATP RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER SAN CESAREO; IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO-NAPOLI
TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO, PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NELLA STAZIONE DI ACQUA ACETOSA. PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI CANTIERI, FINO A DOMENICA 8 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RIMANE SOSPESA TRA LE STAZIONI DI SAXA RUBRA E FLAMINIO E SOSTITUITA DA BUS RV16. CIRCOLAZIONE REGOLARE TRA SAXA RUBRA E VITERBO.
PRIMA DI CONCLUDERE RICORDIAMO L’INIZIATIVA LAZIO IN TOUR. FINO AL 15 SETTEMBRE I POSSESSORI DELLA LAZIO YOUTH CARD, TRA I 16 E I 25 ANNI, POTRANNO VIAGGIARE PER UN MESE GRATUITAMENTE IN TUTTA LA REGIONE, USUFRUENDO DEI BUS COTRAL E DEI TRENI REGIONALI CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ L’AUGURIO DI UNA BUONA SERATA, IN CHIUSURA UN MESSADDIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral