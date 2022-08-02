Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2022 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2022 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
USCIAMO DA ROMA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, SIAMO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI
POI CODE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CINEMA, SEMPRE NELLE DUE
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ROMAVITERBO IL SERVIZIO E’ ANCORA INTERROTTO TRA MONTEBELLO E CATALANO PER UN INCENDIO
I VIGILI DEL FUOCO SONO OPERATIVI NELLE DIVERSE AREE DOVE PERSISTONO GLI INCENDI DA CIRCA DUE GIORNI, SI STIMA CHE LE OPERAZIONI PROSEGUIRANNO ALMENO SINO AL PRIMO POMERIGGIO DI OGGI
ATTIVI BUS SOTITUTIVI
NEL NODO DI ROMA IL SERVIZIO, IN PRECEDENZA RALLENTATO TRA LE STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E TIBURTINA, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO, E’ TORNATO REGOLARE
CON QUESTO E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral