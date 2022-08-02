Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2022 ore 11:30

di - 02 Agosto 2022 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2022 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA
    ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    USCIAMO DA ROMA
    TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, SIAMO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI
    POI CODE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CINEMA, SEMPRE NELLE DUE
    LE ALTRE NOTIZIE
    IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA ROMAVITERBO IL SERVIZIO E’ ANCORA INTERROTTO TRA MONTEBELLO E CATALANO PER UN INCENDIO
    I VIGILI DEL FUOCO SONO OPERATIVI NELLE DIVERSE AREE DOVE PERSISTONO GLI INCENDI DA CIRCA DUE GIORNI, SI STIMA CHE LE OPERAZIONI PROSEGUIRANNO ALMENO SINO AL PRIMO POMERIGGIO DI OGGI
    ATTIVI BUS SOTITUTIVI
    NEL NODO DI ROMA IL SERVIZIO, IN PRECEDENZA RALLENTATO TRA LE STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E TIBURTINA, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO, E’ TORNATO REGOLARE
    CON QUESTO E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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